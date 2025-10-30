Скидки
Теннис

Франсиско Серундоло — Янник Синнер, результат матча 30 октября 2025, счёт 0:2, 3-й круг Мастерс Париж

Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Беном Шелтоном


Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:5, 6:1.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Серундоло ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал парижского «Мастерса» Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном.


