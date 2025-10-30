Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Беном Шелтоном
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:5, 6:1.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Серундоло ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал парижского «Мастерса» Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном.
