Даниил Медведев в волевой борьбе пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего (45-й номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. За это время Медведев выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Сонего восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия).