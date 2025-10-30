Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Сонего — Даниил Медведев, результат матча 30 октября 2025, счёт 1:2, 3-й круг Мастерс Париж

Даниил Медведев в волевой борьбе пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего (45-й номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
3 		7 7 6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. За это время Медведев выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Сонего восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Медведев, Бублик и ещё три игрока сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android