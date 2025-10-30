«В другой раз наоборот сложится». Рублёв — после матча «Мастерса», где уступил Шелтону
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) прокомментировал свою игру в матче третьего круга «Мастерса» в Париже, где уступил седьмой ракетке мира американцу Бену Шелтону.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Моя игра? В целом играл неплохо. Было много хороших моментов на задней линии, была инициатива. Немножко не сложилось на 3:3, когда у меня была вторая подача, но это часть игры в теннис. В другой раз наоборот сложится…
Он сегодня очень классно отыграл по сравнению с прошедшим месяцем. Особо ничего не дарил, где надо, попал с первой подачи, где не надо, забил. Очень мало ошибался, больше всего решил первый сет», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07