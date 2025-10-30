«В другой раз наоборот сложится». Рублёв — после матча «Мастерса», где уступил Шелтону

Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) прокомментировал свою игру в матче третьего круга «Мастерса» в Париже, где уступил седьмой ракетке мира американцу Бену Шелтону.

«Моя игра? В целом играл неплохо. Было много хороших моментов на задней линии, была инициатива. Немножко не сложилось на 3:3, когда у меня была вторая подача, но это часть игры в теннис. В другой раз наоборот сложится…

Он сегодня очень классно отыграл по сравнению с прошедшим месяцем. Особо ничего не дарил, где надо, попал с первой подачи, где не надо, забил. Очень мало ошибался, больше всего решил первый сет», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».