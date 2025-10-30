Скидки
Даниил Медведев в 25-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе»

Даниил Медведев в 25-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе»
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 25-й раз в своей карьере сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Сегодня, 30 октября, он обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Париже (Франция) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
3 		7 7 6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Среди действующих игроков только два человека имеют показатель по выходам в четвертьфинал лучше, чем у Медведева. Это 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (97 четвертьфиналов) и третья ракетка мира немец Александр Зверев (34).

В 1/4 финала парижского «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия).

