Даниил Медведев в 25-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе»
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 25-й раз в своей карьере сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Сегодня, 30 октября, он обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Париже (Франция) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
45
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|4
|
|7 7
|6
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Среди действующих игроков только два человека имеют показатель по выходам в четвертьфинал лучше, чем у Медведева. Это 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (97 четвертьфиналов) и третья ракетка мира немец Александр Зверев (34).
В 1/4 финала парижского «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия).
