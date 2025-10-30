Скидки
Теннис

Медведев оценил свой прогресс после неудачной серии турниров в США

Медведев оценил свой прогресс после неудачной серии турниров в США
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой успешный отрезок выступлений на турнирах, а также оценил продвижение в рейтинге после выхода в четвертьфинал на «Мастерсе» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
3 		7 7 6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Пятый четвертьфинал после US Open. Может ли это стать для вас отправной точкой на 2026 год?
— Конечно, здорово, даже с точки зрения рейтинговых очков. Если бы я продолжил играть так же, как в США, я бы, наверное, вылетел из топ-20. Тогда было бы сложнее, потому что уже на ранних стадиях можно попасть на Синнера, Алькараса, Зверева, Фрица.

Рад, что играю хорошо, прохожу далеко на турнирах, поднимаюсь в рейтинге. Сейчас я где-то на 12-м или 13-м месте, даже не знаю. Если смогу ещё поддавить, было бы здорово подняться ещё выше, — сказал Медведев после матча.

