«Дальше работать и впахивать». Рублёв — об итогах своего выступления в Париже
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) рассказал, с какими эмоциями он уезжает из Парижа после завершения своего выступления на «Мастерсе».
В третьем круге турнира Рублёв уступил американскому теннисисту Бену Шелтону (седьмая ракетка мира).
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Несмотря на усталость, ты выиграл здесь два матча, с какими чувствами и выводами уезжаешь из Парижа?
— Никаких выводов, два хороших матча выиграл с хорошим уровнем игры за последний месяц. И сегодня был хороший уровень, поэтому никак не оцениваю. Завершился и завершился сезон, дальше будем работать и впахивать. Посмотрим, что будет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07