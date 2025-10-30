«Дальше работать и впахивать». Рублёв — об итогах своего выступления в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) рассказал, с какими эмоциями он уезжает из Парижа после завершения своего выступления на «Мастерсе».

В третьем круге турнира Рублёв уступил американскому теннисисту Бену Шелтону (седьмая ракетка мира).

— Несмотря на усталость, ты выиграл здесь два матча, с какими чувствами и выводами уезжаешь из Парижа?

— Никаких выводов, два хороших матча выиграл с хорошим уровнем игры за последний месяц. И сегодня был хороший уровень, поэтому никак не оцениваю. Завершился и завершился сезон, дальше будем работать и впахивать. Посмотрим, что будет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».