Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

«Дальше работать и впахивать». Рублёв — об итогах своего выступления в Париже

«Дальше работать и впахивать». Рублёв — об итогах своего выступления в Париже
Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) рассказал, с какими эмоциями он уезжает из Парижа после завершения своего выступления на «Мастерсе».

В третьем круге турнира Рублёв уступил американскому теннисисту Бену Шелтону (седьмая ракетка мира).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Несмотря на усталость, ты выиграл здесь два матча, с какими чувствами и выводами уезжаешь из Парижа?
— Никаких выводов, два хороших матча выиграл с хорошим уровнем игры за последний месяц. И сегодня был хороший уровень, поэтому никак не оцениваю. Завершился и завершился сезон, дальше будем работать и впахивать. Посмотрим, что будет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

