«Мы были в равных условиях». Хачанов — о своём матче с де Минором

Российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) прокомментировал свой матч третьего круга турнира категории «Мастерс», в котором уступил шестой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору.

«Тяжёлый матч в каком плане? Мы были в равных условиях, поздно закончили оба вчера. Думаю, я просто хуже восстановился, такой вывод. Понятно, что сейчас он стоит выше, может меня обыграть, никаких сомнений в этом нет. Но то, как я себя сегодня чувствовал, энергии не хватало — [был] не в тайминге, не в ритме. Понимаешь, особенно с таким соперником, нужно быть в форме, чтобы играть в то, во что играет он, чтобы можно было переиграть. Если сравнивать с прошлым годом, когда играли в Вене, там всё было в обратную сторону.

Вчера мы закончили в 23:45, я лёг в три утра, сейчас конец сезона, думаю, это сказалось», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».