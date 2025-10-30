«Мы были в равных условиях». Хачанов — о своём матче с де Минором

Российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) прокомментировал свой матч третьего круга турнира категории «Мастерс», в котором уступил шестой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Тяжёлый матч в каком плане? Мы были в равных условиях, поздно закончили оба вчера. Думаю, я просто хуже восстановился, такой вывод. Понятно, что сейчас он стоит выше, может меня обыграть, никаких сомнений в этом нет. Но то, как я себя сегодня чувствовал, энергии не хватало — [был] не в тайминге, не в ритме. Понимаешь, особенно с таким соперником, нужно быть в форме, чтобы играть в то, во что играет он, чтобы можно было переиграть. Если сравнивать с прошлым годом, когда играли в Вене, там всё было в обратную сторону.
Вчера мы закончили в 23:45, я лёг в три утра, сейчас конец сезона, думаю, это сказалось», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07