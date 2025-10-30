Скидки
Медведев — об ошибке судьи в Париже: если бы я проиграл матч, это был бы фильм ужасов

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал спорный момент в третьем сете матча третьего круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с итальянцем Лоренцо Сонего.

На брейк-пойнте Медведева при счёте 3:1 судья на вышке неверно определила двойное касание мяча у Сонего, который попросил видеоповтор. В итоге очко, которое Медведев легко бы выиграл, было переиграно, его забрал итальянец.

— Поздравляем с победой! Как тебе «кража брейка» в третьем сете? Все об этом говорят.
— Обидно, потому что решение неправильное. По правилам теперь с этим видеоповтором нужно ждать конца розыгрыша, тогда я бы мог взять повтор, если бы проиграл этот розыгрыш, а я бы его не проиграл. Был бы двойной брейк, точно бы выиграл матч.

В любом случае матч выигран. Если бы я проиграл матч, не знаю, что было бы. Был бы какой-то ужас вообще, для всех. Это был бы фильм ужасов для супервайзеров ATP. А так, ну, они сами разберутся, но по опыту, скорее всего, ничего не будет, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

