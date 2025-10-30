Медведев — об ошибке судьи в Париже: если бы я проиграл матч, это был бы фильм ужасов

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал спорный момент в третьем сете матча третьего круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с итальянцем Лоренцо Сонего.
На брейк-пойнте Медведева при счёте 3:1 судья на вышке неверно определила двойное касание мяча у Сонего, который попросил видеоповтор. В итоге очко, которое Медведев легко бы выиграл, было переиграно, его забрал итальянец.
|1
|2
|3
|
|6 5
|4
|
|7 7
|6
— Поздравляем с победой! Как тебе «кража брейка» в третьем сете? Все об этом говорят.
— Обидно, потому что решение неправильное. По правилам теперь с этим видеоповтором нужно ждать конца розыгрыша, тогда я бы мог взять повтор, если бы проиграл этот розыгрыш, а я бы его не проиграл. Был бы двойной брейк, точно бы выиграл матч.
В любом случае матч выигран. Если бы я проиграл матч, не знаю, что было бы. Был бы какой-то ужас вообще, для всех. Это был бы фильм ужасов для супервайзеров ATP. А так, ну, они сами разберутся, но по опыту, скорее всего, ничего не будет, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07