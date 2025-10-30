Скидки
Андрей Рублёв пнул сетку в матче с Шелтоном в Париже. Её ремонтировали несколько минут

Андрей Рублёв пнул сетку в матче с Шелтоном в Париже. Её ремонтировали несколько минут
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций после проигранного первого сета в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), где играл с американцем Беном Шелтоном.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв уступил партию на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8). После этого от злости россиянин ногой пнул сетку и повредил её. Впоследствии потребовалось несколько минут, чтобы её восстановить. Рублёв в итоге проиграл матч в двух сетах — 6:7 (6:8), 3:6.

Фото: Кадр из трансляции

В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).

