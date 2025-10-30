Андрей Рублёв пнул сетку в матче с Шелтоном в Париже. Её ремонтировали несколько минут

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций после проигранного первого сета в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), где играл с американцем Беном Шелтоном.

Рублёв уступил партию на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8). После этого от злости россиянин ногой пнул сетку и повредил её. Впоследствии потребовалось несколько минут, чтобы её восстановить. Рублёв в итоге проиграл матч в двух сетах — 6:7 (6:8), 3:6.

Фото: Кадр из трансляции

В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).