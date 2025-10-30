Андрей Рублёв пнул сетку в матче с Шелтоном в Париже. Её ремонтировали несколько минут
Поделиться
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций после проигранного первого сета в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), где играл с американцем Беном Шелтоном.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв уступил партию на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8). После этого от злости россиянин ногой пнул сетку и повредил её. Впоследствии потребовалось несколько минут, чтобы её восстановить. Рублёв в итоге проиграл матч в двух сетах — 6:7 (6:8), 3:6.
Фото: Кадр из трансляции
В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07