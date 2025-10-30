Хачанов подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) подвёл итоги своего выступления на турнире категории «Мастерс», который проходит в Париже, и рассказал, чем планирует заниматься после возвращения домой.

На текущем «Мастерсе» Хачанов дошёл до третьего круга, где уступил австралийцу Алексу де Минору.

«Знаю, на что способен, знаю, какие результаты были в году. Да, концовка года получилась не самая ожидаемая, но всё равно в Париже выиграл пару матчей.

Сегодня показал далеко не лучший теннис, однако мы люди, матч от матча чувствуем себя по-разному. Сегодня он был лучше меня во многих показателях. Сейчас вопрос, буду ли играть на следующей неделе — и, в принципе, долгожданный отпуск. В этом году после Уимблдона у меня, по сути, его и не было, хотелось отдохнуть с семьёй, летал к врачу, это был мой отдых. Сейчас хочу отдохнуть и с новыми силами готовиться к новому сезону.

У меня сейчас будет недели три или три с половиной [отдыха], посмотрим, как получится. Понятно, не все три недели буду без физических активностей. Да, в теннис играть не стану, но поддерживать себя физически буду. Полетим с семьёй на Маврикий, потом начну подготовку, прилечу в Санкт-Петербург на выставочный турнир, потом весь декабрь всей командой будем тренироваться», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».