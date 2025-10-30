Скидки
«Высплюсь как следует». Синнер — об уверенной победе над Серундоло в Париже

Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Конечно, я не совсем свежий. Мне кажется, сегодняшний матч был не таким уж сложным физически, что для меня хорошо. Рад, что закончил его в двух сетах меньше, чем за полтора часа.

Сегодня ночью высплюсь как следует, буду готов к завтрашнему дню. Завтра будет очень сложный соперник, придётся выложиться на все 100%. Надеюсь, у меня получится. Мы все надеемся на отличный матч».

За выход в полуфинал парижского «Мастерса» Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном.

Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Беном Шелтоном
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
