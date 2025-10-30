«Высплюсь как следует». Синнер — об уверенной победе над Серундоло в Париже
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Конечно, я не совсем свежий. Мне кажется, сегодняшний матч был не таким уж сложным физически, что для меня хорошо. Рад, что закончил его в двух сетах меньше, чем за полтора часа.
Сегодня ночью высплюсь как следует, буду готов к завтрашнему дню. Завтра будет очень сложный соперник, придётся выложиться на все 100%. Надеюсь, у меня получится. Мы все надеемся на отличный матч».
За выход в полуфинал парижского «Мастерса» Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44