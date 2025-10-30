«Высплюсь как следует». Синнер — об уверенной победе над Серундоло в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

«Конечно, я не совсем свежий. Мне кажется, сегодняшний матч был не таким уж сложным физически, что для меня хорошо. Рад, что закончил его в двух сетах меньше, чем за полтора часа.

Сегодня ночью высплюсь как следует, буду готов к завтрашнему дню. Завтра будет очень сложный соперник, придётся выложиться на все 100%. Надеюсь, у меня получится. Мы все надеемся на отличный матч».

За выход в полуфинал парижского «Мастерса» Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном.