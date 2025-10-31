«Признак успеха — это достижение собственных целей». Гауфф — перед Итоговым турниром WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф (третья ракетка мира) накануне Итогового турнира WTA в Эр-Рияде, где она будет защищать титул чемпионки, рассказала, что считает признаком успеха и как справляется с неудачными моментами в карьере.

«Чувствую, что я сейчас там, где и должна быть. Ощущаю, что это та жизнь, которую бы хотела себе и ради которой тружусь каждый день. Определённо, первые четыре года моего пути я и думать не могла о том, что действительно нахожусь в туре [WTA], исполняя свою мечту. Обычно счастлива на корте, но люди в это не верят, потому что я выгляжу очень серьёзной, но внутри рада. Рада выиграть «Ролан Гаррос», как это и произошло этом году, но в то же время я счастлива, когда, например, играю с братом.

Считаю, что признак успеха — это достижение собственных целей. По крайней мере, так и есть в буквальном понимании тенниса, но также это и смысл жизни. Несомненно, думаю, что быть счастливым — это лучшая награда, которую только можно иметь.

Когда была маленькой, хотела быть лучшей теннисисткой мира, это было моей целью — говорю так, потому что до сих пор это таковой целью и остаётся. В тот момент это было главной вещью, занимавшей мои мысли. Однажды хочу стать первым номером в мире и выиграть ещё больше турниров «Большого шлема», но на данный момент я даже не близка к тому, чтобы быть удовлетворённой. Сейчас, повзрослев, начинаю думать о других целях за пределами корта — раньше, в детстве, теннис был моим всем.

Хочу продолжать быть своей же главной фанаткой, быть позитивной на корте и по-настоящему верить в себя. Иногда в календаре бывают моменты, когда я ни во что не верю, когда не хватает уверенности. Но понятно, эта борьба будет на протяжении всего моего пути постоянно.

Последнее, что делаю перед сном — молюсь. Это помогает мне держаться на ногах и помнить, что жизнь — это нечто большее, чем теннис или вообще спорт. Спортсмены привыкли быть сосредоточенными на результатах, это может повлиять на душевное состояние, поэтому стараюсь от этого абстрагироваться. Благодарна за всё, что у меня есть вне тенниса, поэтому стараюсь быть лучшим человеком, насколько это возможно — это главная идея моей веры», — приводит слова Гауфф Punto de Break.