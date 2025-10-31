«Стал более спокойным». Андрей Рублёв подвёл итоги сезона-2025

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги сезона после поражения в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) от американца Бена Шелтона. Рублёв проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

«Не было никаких взлётов и падений (смеётся). Много уроков, которые, дай бог, понял. Посмотрим, что будет дальше. С точки зрения эмоционального тенниса, наверное, не лучший сезон, в целом, я стал более спокойным, да. Многие ситуации научили немного лучше понимать спокойствие, — сказал Рублёв на YouTube-канале „Больше!“.

В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).