Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алехандро-Давидович Фокина — Александр Зверев, результат матча 30 октября 2025, счёт 0:2, 3-й круг Мастерс Париж

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже и сыграет с Даниилом Медведевым
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 23:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
15
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Зверев поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Материалы по теме
Даниил Медведев в волевой борьбе пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android