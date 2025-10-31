Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже и сыграет с Даниилом Медведевым

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Зверев поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.