Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже и сыграет с Даниилом Медведевым
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 23:00 МСК
15
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Зверев поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Комментарии
