Синнер догнал Алькараса по четвертьфиналам «Мастерсов» среди игроков младше 2000 года

Итальянский теннисист Янник Синнер (второе место в мировом рейтинге) сравнялся с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом по количеству выходов в четвертьфиналы турниров категории «Мастерс» среди игроков, родившихся позднее 2000 года.

На текущем «Мастерсе», который проходит в Париже, 24-летний Синнер вышел в четвертьфинал, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Франсиско Серундоло, который является 21-й ракеткой мира. Это стало 18-м в карьере Синнера выходом в 1/4 «тысячника», столько же — у Алькараса.

Алькарас выбыл из числа участников «Мастерса» в Париже, уступив во втором круге британцу Кэмерону Норри.

В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (седьмая ракетка мира).