Синнер догнал Алькараса по четвертьфиналам «Мастерсов» среди игроков младше 2000 года
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер (второе место в мировом рейтинге) сравнялся с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом по количеству выходов в четвертьфиналы турниров категории «Мастерс» среди игроков, родившихся позднее 2000 года.
На текущем «Мастерсе», который проходит в Париже, 24-летний Синнер вышел в четвертьфинал, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Франсиско Серундоло, который является 21-й ракеткой мира. Это стало 18-м в карьере Синнера выходом в 1/4 «тысячника», столько же — у Алькараса.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Алькарас выбыл из числа участников «Мастерса» в Париже, уступив во втором круге британцу Кэмерону Норри.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (седьмая ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33