Синнер догнал Алькараса по четвертьфиналам «Мастерсов» среди игроков младше 2000 года

Синнер догнал Алькараса по четвертьфиналам «Мастерсов» среди игроков младше 2000 года
Итальянский теннисист Янник Синнер (второе место в мировом рейтинге) сравнялся с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом по количеству выходов в четвертьфиналы турниров категории «Мастерс» среди игроков, родившихся позднее 2000 года.

На текущем «Мастерсе», который проходит в Париже, 24-летний Синнер вышел в четвертьфинал, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Франсиско Серундоло, который является 21-й ракеткой мира. Это стало 18-м в карьере Синнера выходом в 1/4 «тысячника», столько же — у Алькараса.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Алькарас выбыл из числа участников «Мастерса» в Париже, уступив во втором круге британцу Кэмерону Норри.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (седьмая ракетка мира).

Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
