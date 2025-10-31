Скидки
«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 30 октября

«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 30 октября
30 октября в Париже (Франция) прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), третий круг. Результаты встреч на 30 октября:

  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Валантен Вашеро (Монако) — 6:7 (4:7), 4:6;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 3:6, 6:3, 6:2;
  • Бен Шелтон (США) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:6 (8:6), 6:3;
  • Тейлор Фриц (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:7 (5:7), 2:6;
  • Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия) — 2:6, 2:6;
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6;
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия) — 5:7, 1:6;
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 4:6.
Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
