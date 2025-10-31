Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса», сенсационный камбэк «Палмейраса». Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв итальянца Лоренцо Сонего, «Палмейрас» после поражения 0:3 в первом матче разгромил «ЛДУ Кито» и вышел в финал Кубка Либертадорес, хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил редкое достижение в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев в волевой борьбе пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.
- «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, отыгравшись после поражения 0:3 в 1-м матче.
- Евгений Малкин установил рекорд века в НХЛ. В последний раз такое делали 55 лет назад.
- Винисиус провёл разговор с Алонсо после скандала в матче с «Барселоной» — COPE.
- 34-летний Де Брёйне рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за травмы — The Sun.
- Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл».
- Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту». У Капризова — гол.
- Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Беном Шелтоном.
- Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже и сыграет с Даниилом Медведевым.
- Артур Биярсланов победил Сергея Липинеца единогласным решением судей.
- 27-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Майами Хит».
