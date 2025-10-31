Скидки
31 октября, главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, бокс, баскетбол, НХЛ, НБА

Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса», сенсационный камбэк «Палмейраса». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв итальянца Лоренцо Сонего, «Палмейрас» после поражения 0:3 в первом матче разгромил «ЛДУ Кито» и вышел в финал Кубка Либертадорес, хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил редкое достижение в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев в волевой борьбе пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.
  2. «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, отыгравшись после поражения 0:3 в 1-м матче.
  3. Евгений Малкин установил рекорд века в НХЛ. В последний раз такое делали 55 лет назад.
  4. Винисиус провёл разговор с Алонсо после скандала в матче с «Барселоной» — COPE.
  5. 34-летний Де Брёйне рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за травмы — The Sun.
  6. Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл».
  7. Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту». У Капризова — гол.
  8. Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Беном Шелтоном.
  9. Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже и сыграет с Даниилом Медведевым.
  10. Артур Биярсланов победил Сергея Липинеца единогласным решением судей.
  11. 27-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Майами Хит».

Главные новости дня

Топ-события пятницы: Капризов против Малкина, ЦСКА — «Пари НН», «Локо» — СКА и баскетбол
