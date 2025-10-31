Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса», сенсационный камбэк «Палмейраса». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв итальянца Лоренцо Сонего, «Палмейрас» после поражения 0:3 в первом матче разгромил «ЛДУ Кито» и вышел в финал Кубка Либертадорес, хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил редкое достижение в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня