«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 31 октября

Сегодня, 31 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Четвертьфиналы. Расписание на 31 октября (время московское):

16:00. Валантен Вашеро (Монако) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

17:30. Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия).

21:00. Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).

22:30. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.