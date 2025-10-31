Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 31 октября

«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 31 октября
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Четвертьфиналы. Расписание на 31 октября (время московское):

  • 16:00. Валантен Вашеро (Монако) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  • 17:30. Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия).
  • 21:00. Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).
  • 22:30. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
Материалы по теме
Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место
Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android