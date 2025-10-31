Калинская — Мбоко: онлайн-трансляция четвертьфинала в Гонконге начнётся после 13:30

Сегодня, 31 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Канады Виктория Мбоко, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Девушки впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.