Калинская — Мбоко: онлайн-трансляция четвертьфинала в Гонконге начнётся после 13:30
Поделиться
Сегодня, 31 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Канады Виктория Мбоко, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Девушки впервые сыграют друг с другом.
Гонконг. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
35
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
|1
|2
|3
|
|
21
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.
Комментарии
- 31 октября 2025
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55