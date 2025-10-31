Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Мбоко: онлайн-трансляция четвертьфинала в Гонконге начнётся после 13:30

Калинская — Мбоко: онлайн-трансляция четвертьфинала в Гонконге начнётся после 13:30
Комментарии

Сегодня, 31 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Канады Виктория Мбоко, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Девушки впервые сыграют друг с другом.

Гонконг. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Материалы по теме
Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место
Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android