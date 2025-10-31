Де Минор — Бублик: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 16-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, и шестой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор, занимающий шестое место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 17:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Ранее Бублик обыграл четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица, а де Минор оказался сильнее россиянина Карена Хачанова. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.