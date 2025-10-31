Валантен Вашеро: смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору

40-я ракетка мира теннисист из Монако Валантен Вашеро рассказал, как после победы на «Мастерсе» в Шанхае к нему стали относиться другие игроки.

«Для меня это возможность. Я смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору, а теперь вижу их в раздевалке, на разминке, на тренировках. Всё положительно. Мне нравится наблюдать за ними и учиться у них. Многие игроки говорили мне: «Поздравляю с победой в Шанхае». Это замечательно. Но мне ещё многому предстоит у них научиться. И то, что я сейчас в этом туре и учусь у всех, просто замечательно», — приводит слова Вашеро The Tennis Gazette.

На «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Вашеро завоевал дебютный титул в ATP-туре. На соревнованиях в Париже (Франция) Валантен вышел в четвертьфинал, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.