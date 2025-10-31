Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро: смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору

Валантен Вашеро: смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору
Аудио-версия:
Комментарии

40-я ракетка мира теннисист из Монако Валантен Вашеро рассказал, как после победы на «Мастерсе» в Шанхае к нему стали относиться другие игроки.

«Для меня это возможность. Я смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору, а теперь вижу их в раздевалке, на разминке, на тренировках. Всё положительно. Мне нравится наблюдать за ними и учиться у них. Многие игроки говорили мне: «Поздравляю с победой в Шанхае». Это замечательно. Но мне ещё многому предстоит у них научиться. И то, что я сейчас в этом туре и учусь у всех, просто замечательно», — приводит слова Вашеро The Tennis Gazette.

На «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Вашеро завоевал дебютный титул в ATP-туре. На соревнованиях в Париже (Франция) Валантен вышел в четвертьфинал, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме
Вашеро: возможно, ненормально, что я был 204-й ракеткой мира. Знал, что могу быть в топ-50
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android