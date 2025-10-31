Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне
75-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во четвертьфинале она проиграла швейцарке Виктории Голубич, занимающей 53-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.
Цзюцзян. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 08:25 МСК
75
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
53
Виктория Голубич
В. Голубич
Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. Во время матча Юлия Путинцева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Голубич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне соперницей Голубич станет 235-я ракетка мира из Австрии Лилли Таггер.
