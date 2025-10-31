Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне

75-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во четвертьфинале она проиграла швейцарке Виктории Голубич, занимающей 53-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. Во время матча Юлия Путинцева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Голубич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне соперницей Голубич станет 235-я ракетка мира из Австрии Лилли Таггер.