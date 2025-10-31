Скидки
Юлия Путинцева — Виктория Голубич, результат матча 31 октября 2025, счет 0:2, 1/4 финала WTA-250 в Цзюцзяне

Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне
75-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во четвертьфинале она проиграла швейцарке Виктории Голубич, занимающей 53-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Цзюцзян. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 08:25 МСК
Юлия Путинцева
75
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Виктория Голубич
53
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. Во время матча Юлия Путинцева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Голубич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне соперницей Голубич станет 235-я ракетка мира из Австрии Лилли Таггер.

