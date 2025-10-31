Медведев — Зверев: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Начало матча запланировано на 22:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а Зверев оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Комментарии
- 31 октября 2025
-
10:39
-
10:28
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36