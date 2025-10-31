Медведев — Зверев: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Начало матча запланировано на 22:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Ранее Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а Зверев оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.