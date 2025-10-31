Швёнтек — первая после Хингис и Дэвенпорт, кто одержал 60 побед четыре сезона подряд

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала наибольшее количество побед на уровне WTA в 2025 году (61). Она стала первым игроком с более чем 60 победами в четырёх и более сезонах подряд (2022–2025) с тех пор, как это делали Мартина Хингис (1997–2001) и Линдсей Дэвенпорт (1998–2001).

В этом сезоне Швёнтек стала чемпионкой соревнований в Сеуле, Цинциннати и на Уимблдоне. Спортсменка принимает участие в Итоговом чемпионате WTA. Ига выступит в группе Серены Уильямс, где сыграет с Мэдисон Киз, Еленой Рыбакиной и Амандой Анисимовой. В группе Штеффи Граф сыграют Джессика Пегула, Арина Соболенко, Жасмин Паолини и Кори Гауфф.