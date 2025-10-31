«Начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче». Вашеро — о победе над Риндеркнешем

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро рассказал, что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе не нравится. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) Вашеро обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4.

— Что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе на самом деле не очень нравится? И что с мотивацией и азартом?

— Не знаю, что сказать, потому что на турнире на самом деле нет никого, кто мне не нравится. Но если делать различие между Артуром, близкими друзьями и остальными игроками, которые мне не то чтобы не нравятся, просто, может, мне они особо не дороги, то поражение было бы менее болезненным для принятия. Но в первом сете я чувствовал больше напряжения. Возможно, потому что передо мной был Артур. Но начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче. Со временем я начал чувствовать себя лучше, — приводит слова Вашеро Ubitennis.