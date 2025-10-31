Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче». Вашеро — о победе над Риндеркнешем

«Начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче». Вашеро — о победе над Риндеркнешем
Аудио-версия:
Комментарии

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро рассказал, что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе не нравится. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) Вашеро обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:15 МСК
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		3 4
6 9 		6 6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

— Что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе на самом деле не очень нравится? И что с мотивацией и азартом?
— Не знаю, что сказать, потому что на турнире на самом деле нет никого, кто мне не нравится. Но если делать различие между Артуром, близкими друзьями и остальными игроками, которые мне не то чтобы не нравятся, просто, может, мне они особо не дороги, то поражение было бы менее болезненным для принятия. Но в первом сете я чувствовал больше напряжения. Возможно, потому что передо мной был Артур. Но начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче. Со временем я начал чувствовать себя лучше, — приводит слова Вашеро Ubitennis.

Материалы по теме
Валантен Вашеро: смог пообщаться с игроками, за которыми всегда наблюдал по телевизору
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android