«Начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче». Вашеро — о победе над Риндеркнешем

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро рассказал, что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе не нравится. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) Вашеро обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
— Что сложнее — играть против того, кого любишь, или против того, кто тебе на самом деле не очень нравится? И что с мотивацией и азартом?
— Не знаю, что сказать, потому что на турнире на самом деле нет никого, кто мне не нравится. Но если делать различие между Артуром, близкими друзьями и остальными игроками, которые мне не то чтобы не нравятся, просто, может, мне они особо не дороги, то поражение было бы менее болезненным для принятия. Но в первом сете я чувствовал больше напряжения. Возможно, потому что передо мной был Артур. Но начинать матч с игроками, которых знаю меньше, легче. Со временем я начал чувствовать себя лучше, — приводит слова Вашеро Ubitennis.
- 31 октября 2025
-
12:13
-
11:57
-
11:44
-
11:01
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48