Янник Синнер оценил своё состояние перед 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о физическом состоянии перед матчем 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже (Франция), где он сыграет с американцем Беном Шелтоном. В третьем круге итальянец обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 7:5, 6:1.
«Я стараюсь справляться с этим как можно лучше, но ясно, что я не на 100%. Но посмотрим. Чувствую, что сегодня игра была менее физически требовательной, что для меня хорошо. Я рад, что выиграл за два сета, менее чем за полтора часа», — приводит слова Синнера Punto de Break.
Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 6-1 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты сыграли на Уимблдоне и Australian Open. Оба матча выиграл итальянец.
