Янник Синнер оценил своё состояние перед 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о физическом состоянии перед матчем 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже (Франция), где он сыграет с американцем Беном Шелтоном. В третьем круге итальянец обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 7:5, 6:1.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я стараюсь справляться с этим как можно лучше, но ясно, что я не на 100%. Но посмотрим. Чувствую, что сегодня игра была менее физически требовательной, что для меня хорошо. Я рад, что выиграл за два сета, менее чем за полтора часа», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 6-1 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты сыграли на Уимблдоне и Australian Open. Оба матча выиграл итальянец.

Материалы по теме
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
