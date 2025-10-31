«Будут выставочные турниры». Андрей Рублёв поделился планами на межсезонье
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами на межсезонье после поражения в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) от американца Бена Шелтона. Рублёв проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Когда мы снова увидим тебя на корте, ты можешь сказать, как будет выглядеть твоё межсезонье?
— Честно, не знаю, когда именно начну тренировки. На корт выйду уже в конце года, будут выставочные турниры, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».
В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).
