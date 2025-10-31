Скидки
«Будут выставочные турниры». Андрей Рублёв поделился планами на межсезонье

«Будут выставочные турниры». Андрей Рублёв поделился планами на межсезонье
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами на межсезонье после поражения в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) от американца Бена Шелтона. Рублёв проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Когда мы снова увидим тебя на корте, ты можешь сказать, как будет выглядеть твоё межсезонье?
— Честно, не знаю, когда именно начну тренировки. На корт выйду уже в конце года, будут выставочные турниры, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».

В сезоне-2025 Рублёв выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае (ОАЭ), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).

