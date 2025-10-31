«Горькая правда». Беккер — о словах Бублика в адрес Муте после победы на «Мастерсе»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на слова теннисиста Александра Бублика, обыгравшего в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже француза Корентена Муте. После игры Бублик ответил на сказанные ранее слова Муте о его желании отправить Александра домой, заявив, что француз после поражения может добраться туда на такси.

«Горькая правда и сарказм одновременно», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.