Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Горькая правда». Беккер — о словах Бублика в адрес Муте после победы на «Мастерсе»

«Горькая правда». Беккер — о словах Бублика в адрес Муте после победы на «Мастерсе»
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на слова теннисиста Александра Бублика, обыгравшего в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже француза Корентена Муте. После игры Бублик ответил на сказанные ранее слова Муте о его желании отправить Александра домой, заявив, что француз после поражения может добраться туда на такси.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Горькая правда и сарказм одновременно», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Материалы по теме
«Ближе и ближе к цели». Бублик оценил свои шансы войти в топ-10 и попасть на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android