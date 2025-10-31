«Сыграю с теннисистом момента». Оже-Альяссим — о встрече с Вашеро на «Мастерсе» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира категории «Мастерс» в Париже, где он встретится с монегаском Валантеном Вашеро. Игра состоится сегодня, 31 октября.
|1
|2
|3
|
|
«Я сыграю с теннисистом момента, с человеком, который полон уверенности. Это интересный вызов. Мы знакомы уже несколько лет. Тренировались вместе в Монако. Но мы никогда не играли друг с другом в туре. Это серьёзный вызов, потому что он побеждает многих хороших игроков. Он отлично подаёт. Очень стабильно играет с бэкхенда. У него хороший баланс на задней линии, где он не паникует, держит мяч в игре. Он в отличной физической форме, и он также умеет выходить к сетке, когда это нужно. В его игре много сильных сторон», — приводит слова Оже-Альяссима L’Équipe.
Ранее на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Вашеро завоевал дебютный титул в ATP-туре. Игрок забрался в топ-30 мирового рейтинга после выхода в четвертьфинал текущего «тысячника» в Париже.
- 31 октября 2025
-
12:13
-
11:57
-
11:44
-
11:01
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15
- 30 октября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:23
-
23:11
-
23:06
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:34
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48