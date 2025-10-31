Скидки
«Чувствуешь себя далеко от публики». Оже-Альяссим — о «Мастерсе» в Париже

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о новых кортах на «Мастерсе» в Париже (Франция). Спортсмен вышел в четвертьфинал соревнований, где сыграет с Валантеном Вашеро из Монако.

«Чувствуешь себя далеко от публики. Раньше зрители были очень близко к игрокам. Когда искал полотенце, ощущал, что они совсем рядом с нами, что здесь ещё сохраняется на корте номер 1. Но на центральном корте атмосфера совершенно другая, гораздо больше дистанции с публикой. Мы слышим болельщиков, но ритм уже не тот, и нужно привыкать к этой новой атмосфере», — приводит слова Оже-Альяссима We Love Tennis.

