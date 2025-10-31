«Вероятно, один из самых тяжёлых матчей». Шелтон — о победе над Рублёвым в Париже

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым (17-й в рейтинге) в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Американец победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
«Он играл невероятно, моя задача была играть как можно лучше на своей подаче и найти ритм, потому что, когда мне это удаётся, меня очень сложно обыграть. А когда принимал подачу, просто старался отправлять мяч в корт, выходить вперёд при его вторых подачах и быть атакующим, но с его стилем удара это очень сложно.
Это был непростой матч, серьёзная борьба, много длинных розыгрышей, много физики. Вероятно, один из самых тяжёлых матчей в формате до трёх сетов, которые играл в своей карьере, и то, что я смог его выиграть, сделав два брейка во втором сете, очень меня радует», — приводит слова Шелтона Tennis.com.
