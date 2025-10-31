Медведев — Зверев: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев.

Счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году и на харде в четвертьфинале Пекина месяц назад. При этом очень много упорных, затяжных матчей у них было, с борьбой до последнего мяча, включая камбэк Медведева с 0:2 по сетам в полуфинале Australian Open — 2024.

Ранее Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а Зверев оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является именно Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.