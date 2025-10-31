«Близок к уровню, который был у меня летом». Шелтон — о прогрессе после травмы

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своём прогрессе после травмы плеча, которую он получил на US Open — 2025.

«Много работал над игрой ног, но лучше всего это тренируется в матчах. То, как я играл и выигрывал, борясь в длинных розыгрышах, что было одной из моих слабых сторон, — это заслуга моей работы ног и физической формы. То, что я некоторое время не играл, а теперь провёл четыре матча подряд, помогло мне чувствовать себя свежее и лучше находить свой ритм. Очень доволен тем, как прогрессирую.

Близок к уровню, который был у меня летом. Правда, каждый матч разный, но то, как я борюсь и справляюсь с трудностями, — одна из важнейших сторон моего возвращения. Научился справляться с негативом, и это то, что я улучшил больше всего с момента возвращения. Но, конечно, есть над чем работать, это спорт, в котором невозможно добиться совершенства», — приводит слова Шелтона Tennis.com.