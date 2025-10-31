Медведев — Зверев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Александр Зверев.

Счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 на харде). Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году и на харде в четвертьфинале Пекина месяц назад.

Ранее Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а Зверев оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является именно Александр Зверев.