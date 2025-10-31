Скидки
Макинрой: думаю, что Джокович пропустит Итоговый турнир — 2025

Макинрой: думаю, что Джокович пропустит Итоговый турнир — 2025
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой считает, что серб Новак Джокович пропустит Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

«ATP-тур счастлив видеть Джоковича среди действующих игроков, но мы получаем от него противоречивые сообщения. Иногда он говорит, что ему нужно участвовать в большем количестве турниров, иногда — нет. Он, безусловно, заслужил право играть, когда пожелает. Думаю, что он пропустит Итоговый турнир и начнёт готовиться к новому выступлению в Австралии», — сказал Макинрой в интервью Tennis365.

Действующим победителем турнира в одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

