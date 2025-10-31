Де Минор — Бублик: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже
Сегодня, 31 октября, пройдёт очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся 16-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, и шестой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор, занимающий шестое место в мировом рейтинге.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
16
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Ранее теннисисты встречались четыре раза. Три матча остались за австралийским игроком. Бублик одержал лишь одну победу. Она состоялась на «Ролан Гаррос» — 2025.
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
