Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — об итогах года: завершаю сезон с большой гордостью за проделанную работу

Фонсека — об итогах года: завершаю сезон с большой гордостью за проделанную работу
Комментарии

28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека после поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) опубликовал пост, где подвёл итоги сезона.

«Завершаю сезон с большой гордостью за проделанную работу. Очень благодарен за всё, что произошло в этом году, наполненном опытом и уроками, которые я возьму с собой на следующие этапы своей карьеры. Спасибо моей команде за преданность, моей семье и спонсорам за поддержку, всем, кто болел за меня. Это только начало», — написал Фонсека в социальных сетях.

В сезоне-2025 Жоао Фонсека стал чемпионом турниров ATP-250 в Буэнос-Айресе и ATP-500 в Базеле.

Материалы по теме
Жоао Фонсека: знаю, что, где бы я ни играл, будут бразильские фанаты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android