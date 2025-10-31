Фонсека — об итогах года: завершаю сезон с большой гордостью за проделанную работу

28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека после поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) опубликовал пост, где подвёл итоги сезона.

«Завершаю сезон с большой гордостью за проделанную работу. Очень благодарен за всё, что произошло в этом году, наполненном опытом и уроками, которые я возьму с собой на следующие этапы своей карьеры. Спасибо моей команде за преданность, моей семье и спонсорам за поддержку, всем, кто болел за меня. Это только начало», — написал Фонсека в социальных сетях.

В сезоне-2025 Жоао Фонсека стал чемпионом турниров ATP-250 в Буэнос-Айресе и ATP-500 в Базеле.