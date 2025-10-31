Арина Соболенко повторила достижение Штеффи Граф на Итоговом чемпионате WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой, кто квалифицировался на Итоговый чемпионат WTA в качестве первой сеяной три раза подряд и более, с тех пор, как это сделала Штеффи Граф (четыре раза подряд с 1993 по 1996 год).

В этом сезоне Соболенко попала в группу Штеффи Граф, где сыграет с Джессикой Пегулой, Жасмин Паолини и Кори Гауфф. Первый матч Арины пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Она сыграет с Паолини.

Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.