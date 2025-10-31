Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон — Синнер: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже

Шелтон — Синнер: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 31 октября, продолжится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер рейтинга из США Бен Шелтон.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее теннисисты встречались семь раз. Синнер одержал шесть побед в личных встречах. Единственное поражение итальянский теннисист потерпел на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году.

Ранее Бен Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Синнер оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Материалы по теме
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android