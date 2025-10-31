Шелтон — Синнер: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, продолжится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер рейтинга из США Бен Шелтон.

Ранее теннисисты встречались семь раз. Синнер одержал шесть побед в личных встречах. Единственное поражение итальянский теннисист потерпел на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году.

Ранее Бен Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Синнер оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.