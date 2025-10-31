Шелтон — Синнер: история личных встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 31 октября, продолжится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер рейтинга из США Бен Шелтон.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Ранее теннисисты встречались семь раз. Синнер одержал шесть побед в личных встречах. Единственное поражение итальянский теннисист потерпел на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году.
Ранее Бен Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Синнер оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
15:03
-
14:58
-
14:45
-
14:33
-
14:28
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
12:35
-
12:27
-
12:13
-
11:57
-
11:44
-
11:01
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15