Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Алисия Паркс, результат матча 31 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала WTA-250 в Цзюцзяне

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне
Комментарии

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В матче 1/4 финала она одержала победу над представительницей США Алисией Паркс (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Цзюцзян. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 12:10 МСК
Алисия Паркс
65
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Анна Блинкова
95
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. За это время Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Паркс два эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич.

