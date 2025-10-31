Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В матче 1/4 финала она одержала победу над представительницей США Алисией Паркс (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. За это время Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Паркс два эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич.