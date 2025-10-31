Бублик — о матче с Фрицем в Париже: начал чувствовать, что он не в лучшей форме

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе над четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Бублик победил со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Когда играешь против кого-то, кто в конце сезона занимает четвёртое место в мире, ожидаешь, что будет тяжело выиграть матч. Тогда думаешь: ну что я могу сделать? Подаю, держусь в розыгрыше, надеюсь на лучшее. Вот и всё. А когда начал чувствовать, что, возможно, он не в своей лучшей форме, может, некомфортно себя чувствует на корте, я просто вовремя исполнил нужные удары», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.