Бублик — о матче с Фрицем в Париже: начал чувствовать, что он не в лучшей форме

Бублик — о матче с Фрицем в Париже: начал чувствовать, что он не в лучшей форме
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе над четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Бублик победил со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Когда играешь против кого-то, кто в конце сезона занимает четвёртое место в мире, ожидаешь, что будет тяжело выиграть матч. Тогда думаешь: ну что я могу сделать? Подаю, держусь в розыгрыше, надеюсь на лучшее. Вот и всё. А когда начал чувствовать, что, возможно, он не в своей лучшей форме, может, некомфортно себя чувствует на корте, я просто вовремя исполнил нужные удары», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

