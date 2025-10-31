Скидки
Бублик: меня нельзя сравнивать с Алькарасом ни в чём. Не проявляйте неуважения к Карлосу

Бублик: меня нельзя сравнивать с Алькарасом ни в чём. Не проявляйте неуважения к Карлосу
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на сравнение с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

— Позволю себе сравнение с Карлосом, потому что у него много разных инструментов, но иногда сложно выбрать правильный удар в нужный момент. Вижу, что и у тебя тоже так — ты выбираешь сумасшедшие удары. Чувствуешь, что выбор ударов у тебя стал лучше?
— Во-первых, меня нельзя сравнивать с Карлосом ни в чём, так скажем. Не проявляйте неуважения к Карлосу. Но, очевидно, я значительно улучшил свои навыки выбора ударов. Иначе я бы не выигрывал так много матчей и не сохранял такую ​​стабильность. Поэтому надеюсь продолжать в том же духе, — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

Бублик — о матче с Фрицем в Париже: начал чувствовать, что он не в лучшей форме
