«Это была ирония». Бублик — о своих словах во время матча с Фрицем в Париже

«Это была ирония». Бублик — о своих словах во время матча с Фрицем в Париже
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём общении с командой во время матча третьего круга с американцем Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

— Ты сказал что-то вроде: если я так буду попадать бэкхендами, выиграю турнир «Большого шлема», но не хочу этого?
— Это была ирония. Делал классные удары, но не мог пробить Тейлора. Потерял ещё один гейм, имея, по-моему, четыре бэкхенд-виннера, и всё равно проиграл гейм на его подаче. Подошёл к тренеру, он предложил продолжать, а я думаю: зачем продолжать, если так бэкхендами попадать — выиграю «Шлем», но мне это не надо. Лучше ошибка или снятие с матча, потому что я именно это имел в виду. Если бы каждый бэкхенд был виннером, то «Шлем» выиграть теоретически возможно, — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

