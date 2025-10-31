«Это была ирония». Бублик — о своих словах во время матча с Фрицем в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём общении с командой во время матча третьего круга с американцем Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже (Франция).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
— Ты сказал что-то вроде: если я так буду попадать бэкхендами, выиграю турнир «Большого шлема», но не хочу этого?
— Это была ирония. Делал классные удары, но не мог пробить Тейлора. Потерял ещё один гейм, имея, по-моему, четыре бэкхенд-виннера, и всё равно проиграл гейм на его подаче. Подошёл к тренеру, он предложил продолжать, а я думаю: зачем продолжать, если так бэкхендами попадать — выиграю «Шлем», но мне это не надо. Лучше ошибка или снятие с матча, потому что я именно это имел в виду. Если бы каждый бэкхенд был виннером, то «Шлем» выиграть теоретически возможно, — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.
- 31 октября 2025
-
15:03
-
14:58
-
14:45
-
14:33
-
14:28
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
12:35
-
12:27
-
12:13
-
11:57
-
11:44
-
11:01
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
01:03
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:15