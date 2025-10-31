«Это была ирония». Бублик — о своих словах во время матча с Фрицем в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём общении с командой во время матча третьего круга с американцем Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже (Франция).

— Ты сказал что-то вроде: если я так буду попадать бэкхендами, выиграю турнир «Большого шлема», но не хочу этого?

— Это была ирония. Делал классные удары, но не мог пробить Тейлора. Потерял ещё один гейм, имея, по-моему, четыре бэкхенд-виннера, и всё равно проиграл гейм на его подаче. Подошёл к тренеру, он предложил продолжать, а я думаю: зачем продолжать, если так бэкхендами попадать — выиграю «Шлем», но мне это не надо. Лучше ошибка или снятие с матча, потому что я именно это имел в виду. Если бы каждый бэкхенд был виннером, то «Шлем» выиграть теоретически возможно, — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.