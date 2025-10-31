Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Виктория Мбоко, результат матча 31 октября 2025, счет 0:2, 1/4 финала WTA-250 в Гонконге

Анна Калинская не смогла завершить матч с Викторией Мбоко в четвертьфинале Гонконга
Комментарии

35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала с канадкой Викторией Мбоко она снялась во втором сете при счёте 1:6, 1:3.

Гонконг. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		3
         
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Встреча теннисисток продлилась 52 минуты. За это время Калинская выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести. На счету Мбоко девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android