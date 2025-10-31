Анна Калинская не смогла завершить матч с Викторией Мбоко в четвертьфинале Гонконга
35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала с канадкой Викторией Мбоко она снялась во втором сете при счёте 1:6, 1:3.
Гонконг. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
35
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
21
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Встреча теннисисток продлилась 52 минуты. За это время Калинская выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести. На счету Мбоко девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.
