Бублик — о Муте: спросил у сетки, хочет ли он продолжить игру, но он мне не ответил

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о споре с французом Корентеном Муте во время их матча второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция).

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

— Ты доставил нам удовольствие и в предыдущем матче с Муте. Твои яркие фразы, которые звучат повсюду, не слишком далеко от него. Он может доехать домой на такси. Это просто моментальное вдохновение?
— Нет, с ним всё просто — он слишком много говорил перед игрой. Я никогда не говорю перед матчем и не буду проявлять неуважение перед встречей. Могу на матче — если они ведут себя плохо или как-то странно, не боюсь выражать свои чувства. Бывает, я тоже веду себя плохо, и, если соперник это терпит, их проблема. Если они об этом скажут, я изменюсь, чтобы было лучше. Он слишком много говорил. Мой физиотерапевт из Швейцарии, говорит по-французски и переводил мне. Я спрашивал: зачем он себя так ставит? Скорее всего, проиграет дома и под давлением. Потом спросил у сетки, хочет ли он продолжить игру, но он мне не ответил. Не пытаюсь с ним ругаться, как я мог бы? Между нами нет вражды, — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

