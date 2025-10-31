Свитолина — после досрочного завершения сезона: ценю отдых и сон больше, чем когда-либо

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своём восстановлении после завершения сезона.

«Иногда мне хотелось бы проводить больше времени с дочерью, но я ценю каждую минуту, которую мы проводим вместе. Эти моменты, проведённые с ней, дают мне необходимую энергию, чтобы двигаться вперёд и достигать своих целей. Отдых очень важен для меня. Я могу заняться всеми необходимыми делами или просто побыть одной в тишине. Это удивительные моменты: есть только я и мой ноутбук, даже если вокруг всё шумно. Это помогает мне сосредоточиться, почувствовать спокойствие и восстановить силы. Я очень ценю отдых и сон, сегодня больше, чем когда-либо. Иногда даже «смена ролей», то есть то, что я являюсь матерью, женой и спортсменкой, даёт мне чувство обновления и освежает меня ментально», — приводит слова Свитолиной Tribuna.

Напомним, Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 из-за эмоционального дискомфорта.