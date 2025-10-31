«Если жизнь даёт шанс, я должен им воспользоваться». Бублик — перед 1/4 финала в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о предстоящей встрече с шестым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).
«Мы играем с парнем, у которого отличный сезон, он уже квалифицирован в Турин, в отличной форме, и хочет подняться в рейтинге. Я посмотрел — если он выиграет турнир или доберётся до финала, займет своё высшее место. Я тоже хочу приблизиться к топ-10, насколько возможно. Никогда не знаешь, кто снимется и кто останется запасным. Это подстёгивает меня. Зачем тогда играть? Не просто ради дополнительного матча и ещё 10 дней здесь. Для меня это важно, если жизнь даёт шанс, я должен им воспользоваться. Если нет — винить буду себя. Просто иду, играю свою игру и посмотрю, что получится», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.
