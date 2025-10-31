Рафаэль Надаль опубликовал пост после отпуска в Японии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после поездки в Японию.

Фото: страница Надаля в социальных сетях

«Отлично провёл время в Японии с семьёй! Мне очень понравилось исследовать, узнавать о культуре, традициях и посещать невероятные места. Спасибо за вашу доброту и тёплый приём!» – написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».