Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль опубликовал пост после отпуска в Японии

Рафаэль Надаль опубликовал пост после отпуска в Японии
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после поездки в Японию.

Фото: страница Надаля в социальных сетях

Фото: страница Надаля в социальных сетях

«Отлично провёл время в Японии с семьёй! Мне очень понравилось исследовать, узнавать о культуре, традициях и посещать невероятные места. Спасибо за вашу доброту и тёплый приём!» – написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

Материалы по теме
«Когда он завершил карьеру, часть меня ушла вместе с ним». Надаль — о Федерере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android