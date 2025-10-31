Скидки
Кто станет чемпионом «Мастерса» в Париже?

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Париже?
Сегодня, 31 октября, на турнире серии «Мастерс» в Париже, Франция, пройдут четвертьфинальные матчи. Борьбу продолжает один россиянин — Даниил Медведев. За выход в полуфинал он поспорит с немцем Александром Зверевым.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом «Мастерса» в Париже?

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Четвертьфиналы:

  • Валантен Вашеро (Монако, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
  • Александр Бублик (Казахстан, 13) — Алекс де Минор (Австралия, 6).
  • Бен Шелтон (США, 5) — Янник Синнер (Италия, 2).
  • Даниил Медведев (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 3).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

