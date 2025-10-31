Стефанос Циципас снялся с турнира ATP-250 в Афинах

Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). Организаторы официально объявили о том, что грека в основной сетке заменит Ласло Джере.

В текущем сезоне Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

Ранее Циципас снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) и впервые с июля 2018 года покинул пределы топ-30 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP спортсмен расположился на 33-м месте.